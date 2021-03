В Калифорнии автомобиль въехал в толпу людей – три человека погибли

По меньшей мере три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает zakon.kz.

Машина проехала по территории с установленными палатками возле городского колледжа в штате Калифорния, сбив девять человек, передает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Двое из них сейчас в больнице в критическом состоянии.

Водитель задержан. Это 71-летний мужчина. По данным СМИ, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Но во время прибытия на место происшествия сотрудников полиции он старался оказать помощь одному из пострадавших.

Уточняется, что в районе, где это случилось, находится один из местных университетов. Также там живет большое число бездомных.

UPDATE: At least 8 pedestrians were hurt when a driver plowed into people walking near San Diego City College in downtown, officials said. https://t.co/erVxkvUzt6 pic.twitter.com/fiHzPCUqJz