Путин назначил Медведева на новую должность

16 марта 2021, 07:16
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на должность своего заместителя в президентском совете по науке и образованию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав совета также включены помощник Путина Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

В указе отмечено, что совет создан для развития научно-технической сферы и образования, определения приоритетов научного развития России, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством инновационных проектов государственного значения и программ, которые требуют отдельного решения президента.

Сам Путин занимает должность председателя совета. Медведев также назначен на должность председателя президиума совета.


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