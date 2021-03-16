Россия просит Казахстан приостановить поставки картофеля

Россельхознадзор обратился к Комитету госинспекции в АПК Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки картофеля в Россию в связи с участившимися попытками ввоза санкционной продукции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции, Россельхознадзор обратился в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства республики Казахстан с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на продовольственный картофель, предназначенный для экспорта в РФ, - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор серьезно обеспокоен систематическим характером нарушений при поставках продукции из Казахстана в Россию. Ранее ведомство сообщало, что фиксирует попытки ввоза из Казахстана санкционных товаров. Так, 3 марта в Оренбургской области были выявлены три автотраспортных средства, в которых перевозилось более 60 тонн немецкого продовольственного картофеля под видом казахстанской продукции.

Возобновление поставок станет возможным только после приведения системы фитосанитарной сертификации, осуществляемой в Республике Казахстан, к международным стандартам, предоставления в адрес Россельхознадзора информации о проведенных расследованиях по указанным случаям, - заявили в Россельхознадзоре.