Названы факторы, увеличивающие риск образования тромбоза

Составлен список факторов, которые могут увеличить риск образования тромбов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Росбалт.

Так, в списке — некоторые виды рака, травма, сахарный диабет, курение, высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, оральные контрацептивы, беременность, ожирение, высокий уровень холестерина, пожилой возраст, хронические воспалительные заболевания, семейный анамнез, некоторые операции, пишет Express.

Врачи также назвали симптомы тромбоза, которые требуют неотложной медицинской помощи. Так, о тромбе в руке или ноге могут сигнализировать пульсирующая или схваткообразная боль, припухлость, покраснение или тепло в определенном месте. Еще возможны внезапная одышка, резкие боли в груди, кашель, кровохарканье.

Медики объясняют — тромбы закупоривают клапаны сосудов и могут перерасти в опасные заболевания, такие как тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии. По статистике, одна треть случаев тромбоэмболии легочной артерии может сразу привести к летальному исходу.