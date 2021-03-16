В Казахстане возросло число летальных случаев коронавируса

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 16 марта, сообщает zakon.kz.

На 16 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 375 человек (15 449 КВИ+ и 3 926 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 163 пациента, на амбулаторном уровне – 14 212 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 239 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;

•на аппарате ИВЛ – 36 пациентов.

За сутки в Казахстане зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 865 случаев.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 14 марта 2021 года зарегистрировано 7 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 166 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 49 817, случаев с летальным исходом - 656, всего выздоровели – 45 235 человек.