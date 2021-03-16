Jusan Bank присоединяет к себе АТФБанк

На совместном общем собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка принято решение о присоединении АТФБанка к Jusan Bank, сообщает zakon.kz.

Процесс присоединения АТФБанка к Jusan Bank планируется завершить до конца текущего года.

Соответствующие документы о получении разрешения на присоединение АТФБанка к Jusan Bank будут направлены в Агентство РК по регулированию и развитию финансовых рынков в установленные законодательством сроки.

В процессе объединения двух банков все отделения и сервисы АТФБанка продолжат работу в привычном режиме до их полного перевода на обслуживание в Jusan Bank, – прокомментировала председатель правления АТФБанка Галия Маханова.