В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз

16 марта 2021, 14:20
Фото: venturesafrica.com

Министр сельского хозяйства РК и министр финансов РК подписали совместный приказ от 11 марта 2021 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", передает

Утвердить перечень товаров, вывоз которых с территории Республики Казахстан запрещен сроком на шесть месяцев, - говорится в документе.

В частности, в перечень вошли: маточное поголовье крупного и мелкого рогатого скота.

К крупному рогатому скоту относятся коровы, к мелкому - овцы и козы.

Совместный приказ вводится в действие с 26 марта 2021 года.


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