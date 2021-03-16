"Фиктивный" сертификат для многодетной семьи объяснили в акимате

Актюбинские чиновники объяснили, почему многодетной семье подарили сертификат на два млн тенге, который нельзя использовать, передает zakon.kz.

1 марта на мероприятии в честь Дня благодарения многодетной матери Айсулу Куздыбаевой аким области вручил сертификат на два млн тенге. Позже оказалось, что сертификат нельзя обналичить или использовать.

Сегодня, 16 марта, в акимате объяснили, что помочь Куздыбаевой захотел Азербайджанский центр. Организация решила выделить ее семье деньги на ремонт и на приобретение мебели.

Поскольку аким области также является председателем Ассамблеи народа РК по Актюбинской области, вручить сертификат попросили его. При этом, после получения сертификата Куздыбаевой объяснили, что два млн - сумма, которую уже потратили.

На сертификате нет ни подписи акима области, нет печати, там не написано, что это от акима области. Там указана сумма наших затрат, которые мы примерно потратили на ремонт этой квартиры. Так что это какое-то недоразумение, - объяснил представитель Азербайджанского центра.

В акимате добавили, что после публикаций в СМИ с Айсулу Куздыбаевой поговорили и объяснили, в чем дело.

В настоящее время ситуация разрешена, Куздыбаева не имеет никаких претензий к акимату, - сказали в акимате.