Вакцину "Спутник V" планируют испытывать на детях

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" на отдельных группах населения, передает zakon.kz.

На вопрос о том, планируют ли испытывать российский препарат на ВИЧ-инфицированных, он ответил, что такие исследования планируются в будущем.

Такое клиническое исследование планировалось и планируется в настоящее время, но мы просто не успели еще его осуществить. В первую очередь у нас сейчас официально проходят испытания данного препарата на онкобольных. И летом мы планируем начать исследования этого препарата на детском контингенте населения. Да, ВИЧ-больные, безусловно, тоже находятся в поле наших планов, но, по всей видимости, это будет уже вторая половина наступившего года, - сказал Александр Гинцбург на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

Он призвал к сотрудничеству специалистов из других стран, совместно с которыми российские ученые смогут более оперативно провести такие исследования.

Мы готовы к широкому сотрудничеству в этом поле вопросов, которые возникают при таком широком массовом использовании вакцинного препарата среди различных групп населения и среди различных групп, связанных с хроническими заболеваниями, - сказал глава центра.