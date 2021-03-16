Ватикан назвал однополые браки грехом. Элтон Джон против

Ватикан опубликовал официальное заявление, в котором не просто запретил своим священникам благословлять союзы людей одного пола, но и назвал такие браки греховными. Знаменитому певцу Элтону Джону это не понравилось, передает zakon.kz.

Бог не благословляет и не может благословлять грех. Он благословляет грешного человека, признавая его частью своего божественного плана, чтобы позволить ему изменить себя и перестать грешить, - говорится в официальном заявлении Ватикана.

Как известно, певец Элтон Джон - открытый гей, живет в счастливом браке с Дэвидом Фернишем. В Twitter Элтон назвал заявление Ватикана лицемерным.

Как может Ватикан отказываться благословлять однополые союзы, потому что они «являются грехом», но с радостью получает прибыль от вложений миллионов в фильм «Рокетмен», который восхваляет мое счастье в браке с Дэвидом, - задался вопросом легендарный музыкант.