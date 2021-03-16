Джазовая пианистка из Казахстана выиграла гран-при на престижном конкурсе

В Казахстане есть еще музыкальная победа мирового уровня. Уроженка Алматы, джазовая пианистка Анастасия Петрова завоевала гран-при и два диплома в номинациях на одном из авторитетных мировых джазовых конкурсов International Jazz Bridge 2021, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте, на глобальном конкурсе алматинка разделила Гран-при с Мишей Менделеенко из Украины, а также выиграла 500 долларов и две дополнительные номинации — "Лучшая аранжировка" и "Лучшая авторская композиция" в категории "Е" с дипломами и денежными призами по 50 долларов за каждое достижение их обладательницы.

Международный благотворительный фонд "International Music Bridge" - независимая международная организация, которая реализует благотворительные проекты как в Украине, так и за рубежом, поддерживает европейский опыт и международные стандарты.

В первую очередь, миссия фонда - сохранять, развивать и приумножать наследие интеллектуальной культуры Украины, а также делать его наследием мирового сообщества.

МБФ "Международный музыкальный мост" поощряет и поддерживает музыкальное образование и музыкальное творчество для людей всех возрастов и способностей.

Цель проектов - найти способы улучшить культурную и социальную сферы страны, удовлетворить потребности детей как на национальном, так и на глобальном уровнях.