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Казахстанская пианистка заняла первое место на престижном конкурсе в Лондоне

Казахстанская пианистка заняла первое место на престижном конкурсе в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 18:34 Фото: musicnews.kz
Солистка Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, пианистка Жанар Сулейманова одержала блестящую победу на Международном конкурсе World Talent Award, который прошел в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается пресс-служба Министерства культуры и информации РК, она завоевала первое место среди участников из 71 страны, продемонстрировав высокий уровень мастерства и профессионализма.

"Жанар Сулейманова – лауреат международных конкурсов в США, Италии и Франции. За годы своей концертной карьеры она дала сотни выступлений, включая более 130 клавирабендов с разнообразными программами и репертуарами. Пианистка активно гастролирует по миру, представляя Казахстан на международной арене – в России, Италии, Германии, США и многих других странах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что международный конкурс, на котором Жанар Сулейманова одержала победу, проводится уже в четвертый раз и объединяет талантливых артистов со всего мира. В конкурсе принимают участие художники, музыканты, вокалисты и танцоры, делая его одним из самых масштабных проектов в области культуры.

Ранее сообщалось, что конкурс для талантливых мобилографов объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

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