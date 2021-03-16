Американская певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в документальном фильме Sky News "Тина", посвященном ее жизни, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в ленте 81-летняя обладательница восьми премий "Грэмми" рассказывает, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни" и скрыться от всеобщего внимания. Тем более, что у певицы много проблем со здоровьем, включая перенесенный инсульт и онкологическое заболевание.

Также Тина Тернер рассказывает, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому подверглась в браке с первым мужем - музыкантом и продюсером Айком Тернером.

Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое, - сказала легендарная исполнительница на камеру.

Документальный фильм "Тина" выйдет 28 марта на канале HBO Max.

По информации The Sun, посмотрев эту картину, зрители узнают о тяжелой молодости Тернер, когда она боролась за лучшую жизнь, любовь и мировую славу, и ее непростых отношениях с матерью.