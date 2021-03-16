Жители приграничных сел Туркестанской области озвучили свои жалобы

Рабочая группа во главе с заместителем Премьер-министра РК Ералы Тугжанова обещала решить проблемы жителей приграничные районы Туркестанской области в ходе визита, передает zakon.kz.

Тугжанов ознакомился с состоянием социальных объектов и встретился с жителями сел Багыс и Хиябон Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана. По информации primeminister.kz, на встрече с вице-премьером жители подняли актуальные вопросы сел, в том числе отсутствие возможности оформления собственности и земельных участков. По словам жителей, также остро стоит проблема нехватки земли и поливной воды для сельского хозяйства и животноводства. Кроме того, отмечается отсутствие газа в селах. По итогам встречи заместитель Премьер-министра поручил акимату области принять все необходимые меры по решению проблемных вопросов жителей. Так, поручено к 1 апреля провести инвентаризацию сельхозугодий с учетом их водообеспеченности, к 31 мая завершить регистрацию земельных участков и строений, а также до 1 сентября обеспечить газоснабжение 6 сел Туркестанской области.

Ералы Тугжанов особо отметил важность определения границ указанных населенных пунктов и поручил руководству области в срок до 15 апреля провести соответствующие работы с учетом предоставления пастбищных угодий для нужд местного населения, а до 20 апреля – окончательно утвердить границы села.

Более того, в селе Багыс планируется строительство новой школы взамен аварийной и модернизация сетей сотовых операторов для улучшения качества интернет связи. Вопросы развития приграничных сел находятся на контроле Правительства.