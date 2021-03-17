"Девочку собирали по крупицам". Грузовик сбил женщину с ребенком в Алматы

В Алматы грузовик сбил женщину с ребенком. Родные пострадавших заявили, что дело могут квалифицировать как попытку суицида. В пресс-службе ДП города дали комментарий, передает zakon.kz.

Информация о наезде появилась в facebook. Пользователь Marina Saliyeva сообщила, что 15 марта в 09:30 утра на остановке автобуса по ул. Павлодарской водитель грузовика VOLVO совершил наезд на двух человек: 58-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.

Обеих с многочисленными травмами госпитализировали в ГКБ №4. Они в тяжелом состоянии.

У Валентины сломан таз, голеностоп и множественные переломы нижних конечностей, перелом ключицы и ребер, Таисия (девочка) удар приняла на себя, ее низ по крупичкам на спицы собирали, сосудики все сшивали, у нее разорвало костями сломанными все мышцы. К сожалению, очевидцев катастрофы не было, камер рядом нет. Через несколько часов появился очевидец и сообщил, что бабушка с ребенком сами кинулись под колеса грузовика! Сейчас полиция хочет выставить данный случай, как попытку суицида! - написала Marina Saliyeva.

Далее она написала, что в районной полиции при обращении по данному факту родным "посоветовали сидеть тихонько и принять факт наезда как попытку самоубийства!"

В пресс-службе ДП Алматы по данному факту сообщили, что начато досудебное расследование.

Департамент полиции города Алматы информирует, что уголовное расследуется Управлением дознания ДП города Алматы по ст. 345 ч. 2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими, назначена судебно-медицинская экспертиза. Производство осуществляется при строгом соблюдении принципов объективности, полноты и всесторонности. Доводы автора поста беспочвенны и вводят общественность в заблуждение, - сказано в комментарии.

В пресс-службе УОЗ Алматы сообщили, что состояние пострадавших очень тяжелое.