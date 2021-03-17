Депутаты предлагают ввести материальную ответственность чиновников за ущерб бизнесу 

Депутаты Мажилиса от фракции ДПК "Ак жол" предлагают ввести персональную материальную ответственность чиновников налоговых органов за ущерб, нанесенный добросовестному бизнесу, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила Дания Еспаева, обращаясь с депутатским запросом к первому заместителю премьер-министра страны Алихану Смаилову и Генеральному Прокурору Гизату Нурдаулетову.

В партию "Ак жол" поступают массовые обращения предпринимателей, подвергшихся необоснованным санкциям по признанию сделок недействительными. Суммы доначислений доходят от нескольких миллионов до нескольких миллиардов тенге, что приводит к полному банкротству предприятий, - сообщила мажилисмен.

Ранее в депутатских запросах мажилисмены указывали, что количество таких исков за последние три года выросли в 9 раз и уже исчисляются тысячами. Депутаты требовали выработать объективные критерии фиктивности сделки и прекратить гонения на бизнес.

По словам парламентария, 12 февраля 2020 года на площадке ДПК "Ак жол" состоялась встреча бизнеса с представителями Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Комитета госдоходов. По результатам обсуждения 4 марта 2020 г. Верховным судом из нормативного постановления №4 от 29 июня 2017 г. были исключены пункты, устанавливавшие, что сделки могут признаваться недействительными при "недостаточности" (по мнению налоговиков) материальных и трудовых ресурсов бизнеса. Однако решения судов на местах по-прежнему опираются на предположения налоговых органов, а доводы бизнеса игнорируются, считают депутаты.

Дания Еспаева выделила несколько типичных оснований, приводимых налоговыми органами для доначисления налогов.

Во-первых, это предположения о невозможности осуществления налогоплательщиками сделок операций в силу отсутствия необходимых активов, материальных и трудовых ресурсов. При этом совершенно игнорируется тот факт, что бизнес нередко привлекает заемные средства, нанимает технику и кадры под конкретные проекты.

Во-вторых, суды удовлетворяют иски, когда налоговые органы считают сделку недействительной лишь на основании фиктивности счетов-фактур.

В-третьих, доначисления налогов фискальные органы используют фактор недобросовестного контр-партнера, когда при выявлении одного нарушителя всех его контр-партнеров по цепочке сделок автоматически относят к недобросовестным налогоплательщикам и повторно доначисляют суммы налогов, штрафов и пени за весь период.

По словам депутата, практика показывает, что жертвами судебных разбирательств нередко попадают добросовестные участники сделки, которые не знали и не могли знать о намерении своего контрагента уклониться от ответственности перед третьим лицом или государством. Но при рассмотрении подобных споров, в большинстве случаев, суд занимает сторону налоговых органов.

Мы не защищаем действительных мошенников, но настаиваем, что санкции должны возлагаться именно на преступников, а не на реально работающий бизнес. Однако нынешняя практика свелась именно к тому, что ответственность перекладывается на добросовестные предприятия. Конечно, это проще, чем выявлять сокрытое имущество и выведенные капиталы обнальных фирм, - подчеркнула депутат.

Поэтому члены фракции партии "Ак жол" просят предоставить информацию об общем количестве субъектов предпринимательства, которым за последние 3 года были доначислены налоги, штрафы и пеня по сделкам, признанным недействительными, а также о количестве оспоренных предпринимателями подобных доначислений.

Мажилисмены предлагают прекратить практику подачи исковых требований налоговых органов о признании сделки недействительными только лишь на основании выставленных счетов-фактур либо отсутствия у налогоплательщика активов, материальных и трудовых ресурсов, а также запретить органам налоговых служб выставлять уведомления на основе проверки одного налогоплательщика его контрагентам без решения суда в отношении каждого из них.