Восточному Казахстану передали технику и  оборудование для раздельного сбора ТБО 

В Усть - Каменогорске с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова состоялась церемония передачи контейнеров и специальной техники для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Новое оборудование и мусоровывозящая техника приобретены Оператором РОП для развития инфраструктуры раздельного сбора отходов в областном центре и городе Семей. Всего для двух городов закуплено 2856 контейнеров и 12 новых мусоровозов, также Оператором РОП профинансировано приобретение двух современных сортировочных линий. Всего на реализацию данного проекта выделено порядка 3,7 млрд тенге.

Раздельный сбор ТБО в регионе будет осуществляться по трем фракциям: "легкое" перерабатываемое вторсырье (пластик, бумага, металл), "тяжелое" (стекло) и "мокрое"- неперерабатываемые отходы (пищевые отходы и др.).

Для Усть-Каменогорска Оператором РОП было закуплено и передано акимату 760 пластиковых контейнеров желтого цвета для сбора "легкого" вторсырья и 514 синих контейнеров колокольного типа, предназначенных для отходов. В Семее будет установлено 1050 сетчатых контейнеров для сбора "легкого" вторичного сырья и 532 контейнера для стеклобоя. Вывозить вторичное сырье на переработку будут отдельные мусоровозы. Оператором РОП закуплено 12 единиц специальной техники для двух городов Восточного Казахстана.

Ключевым моментом проекта по организации инфраструктуры раздельного сбора ТБО в Усть-Каменогорске и Семее является строительство и запуск в сентябре 2021 года 2-х автоматических мусоросортировочных линий общей производственной мощностью 200 000 тонн ТБО в год.

За счет средств местного бюджета и мусоровывозящих организаций будет приообретено свыше 2000 контейнеров для сбора пищевых отходов, установлено 10 стациональных приемных пунктов вторсырья и профинансировано строительство сооружений для размещения автоматизированных линий сортировки. Местный исполнительный орган, в свою очередь берет на себя обязательства довести уровень переработки отходов минимум до 30% в 2022 году.

Ожидается, что данная комплексная работа позволит увеличить процент переработки отходов в регионе, развить инфраструктуру раздельного сбора ТБО, а также создать новые рабочие места.

Для справки:

Объем образования ТБО в Усть- Каменогорске – 132 000 тонн, г. Семей – 110 000 тонн в год. В Восточно-Казахстанской области 430 полигонов, из них 32 полигона ТБО, соответствующих экологическим и санитарным требованиям и нормам (имеющим разрешительную документацию). Для ликвидации несанкционированных свалок местный бюджет ежегодно выделяет более 10 млн тенге.