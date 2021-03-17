Казахстанцам предлагают бесплатную страховку и 70 тысяч долларов

Казахстанцам предлагают бесплатную медицинскую страховку на год и 70 000 долларов от Всемирного банка. Соответствующее сообщение появилось в казнете, передает zakon.kz.

В рассылаемом сообщении указано, что эту помощь можно получить в качестве "семейного гранта", учрежденного в рамках борьбы с безработицей во время пандемии COVID-19.

Данная информация - фейк.

На официальном сайте Всемирного банка информации о подобных проектах нет. Для борьбы с последствиями пандемии СOVID-19 банк действительно запустил ряд проектов по поддержке развивающихся стран. Но ни один из них не предусматривает безвозмездную финансовую помощь в размере 70 тысяч долларов физическим лицам, пишет Stopfake.kz.

В представительстве Всемирного банка в РК информацию о "семейной стипендии" опровергли.

Это утка. Подобной активности у нас нет. Координатор по связям с общественностью представительства Всемирного банка в Казахстане Шынар Джетписова

Отмечается, что эта рассылка - дело рук мошенников.