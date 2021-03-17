В Казахстане составили ТОП самых цитируемых в социальных медиа СМИ

В Казахстане Brand Analytics впервые составил рейтинг казахстанских СМИ, наиболее часто цитируемых в социальных медиа в феврале 2021 года. В топ-30 медиарейтинга вошли новостные агентства, сетевые издания, представительства газет и телеканалов, а также региональные и спортивные СМИ, передает zakon.kz.

Период исследования: c 1 по 28 февраля 2021 года. Как отмечают аналитики, в публикуемом рейтинге изучалась популярность СМИ в социальных медиа. Когда новость интересна пользователям, ею начинают активно делиться в Сети: публиковать ссылки на материал в соцсетях, обсуждать на форумах или UGC-ресурсах.

Лидирующие издания

Так, в феврале 2021 года в центре внимания была тема вакцинации от COVID-19 и применение вакцины "Спутник V" на территории Казахстана.

Лидером Топ-30 стало издание Zakon.kz -1 позиция, специализирующееся помимо новостей на вопросах законодательства, юриспруденции и финансов.

Второе место у информационного агентства Казинформ, освещающего политические и экономические события в стране и за рубежом. На 3 строчке представительство новостного агентства Sputnik в Казахстане.

Совместно участники рейтинга "Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа" получили более 800 тысяч ссылок в сообщениях пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа в феврале 2021 года. Причем половина ссылок пришлась на первую пятерку СМИ, - отмечают аналитики.

При этом сразу семь СМИ из Топ-30 вошли в "Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов" за февраль 2021 года: Казинформ, Zakon.kz, Sports.kz, Tengri News, Inbusiness.kz, Sputnik Казахстан, Новости Казахстана. Что говорит о большой популярности СМИ не только среди жителей Казахстана, но и за пределами страны.

Как отмечается, последовательность мест в русскоязычном топе отличается от представленного Топ-30, в котором учитывается цитируемость в сообщениях и на казахском, и на русском языках. Так, например, лидер Топ-30 Zakon.kz уступает Казинформ по цитируемости в чисто русскоязычных сообщениях.

Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа

Методология составления рейтинга

Как рассказали в Brand Analytics, для расчета рейтинга был проанализирован месячный поток сообщений пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа, включающих соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, а также блоги, форумы, отзовики, маркетплейсы, геосервисы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям.

Важно отметить, что при расчете рейтинга исключаются сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование – в рейтинге не учитываются ссылки, опубликованные в собственных аккаунтах СМИ в соцсетях. Однако активная дистрибуция публикаций в соцсетях со стороны СМИ может способствовать росту его цитируемости, так как помогает увеличить охваты публикаций и заинтересовать бОльшое число читателей.

Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в социальных медиа за месяц: с 1 по 28 февраля 2021 года включительно, - пояснили аналитики.

Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.

Как отмечается, для составления рейтинга "Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа" было проанализировано 2,31 млрд сообщений в социальных медиа в феврале 2021 года, содержащих 2,15 млрд ссылок, 326 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.