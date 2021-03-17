Чуть не лишилась ноги: как врачи Алматы спасали сбитую грузовиком девочку

В Алматы 15 марта грузовик сбил женщину с ребенком. Они получили серьезные травмы. Девочка была на грани жизни и смерти, передает zakon.kz.

В пресс-службе УОЗ города сообщили, что 15 марта на пульт дежурного врача приемного отделения Городской клинической больницы №4 поступило сообщение о том, что везут ребенка, пострадавшего в ДТП. Состояние крайне тяжелое, примерный возраст 9-10 лет.

Незамедлительно были проведены все мероприятия для приема пациента, вызвана мультидисциплинарная бригада врачей, приглашены детский реаниматолог и травматолог. Пациентка 2010 года рождения доставлена в крайне тяжелом состоянии. В условиях реанимации проведены противошоковая терапия, консилиум. После стабилизации состояния, в экстренном порядке ребенка прооперировали, - рассказал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

Как сообщили в больнице, стоял вопрос об ампутации правой ноги, травма была обширная, практически не совместимая с жизнью.

В условиях операционной, совместно с ангиохирургом было решено спасать ногу. Провели все необходимые мероприятия по восстановлению конечности. Наложены аппараты внешней фиксации, сохранена длина ноги, признаков отторжения и непроходимости сосудов нет, - добавил Саги Бейсенбеков.

Операция длилась четыре часа. Ребенка с тяжелыми травмами (политравма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, тупая травма живота, травматический субтотальный отрыв правой нижней конечности на уровне нижней трети правого бедра. Геморрагический шок 2 степени. Травматический шок 3 степени) удалось спасти. За ее жизнь боролась операционная бригада в количестве пяти врачей ГКБ №4.

На третьи сутки девочка переведена в Центр детской неотложной помощи г.Алматы.

Женщине выставили диагноз: множественные травмы, ушиб мягких тканей, гематома, ссадина левого коленного сустава, травматический шок 1 степени.

Была оказана первая необходимая помощь, врачи продолжают делать все возможное для пациентки. 16 марта переведена в профильное отделение. Состояние стабильно-тяжелое, обусловлено скелетной и черепно-мозговой травмой. После стабилизации состояния планируется оперативное лечение, - резюмировал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.