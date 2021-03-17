Токаев: Мы обязаны вернуть Алматы репутацию "зеленого" города

Актуальной задачей является последовательное наращивание "зеленого" массива Алматы. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития города, сообщает zakon.kz.

Также президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.

В вопросе озеленения не может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие города. Мы обязаны вернуть Алматы репутацию "зеленого" города, – подчеркнул глава государства.