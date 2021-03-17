Токаев подверг критике ход строительства развязки в районе рынка "Алтын Орда"

Президент подверг критике ход строительства развязки в районе рынка "Алтын Орда", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Это один из самых актуальных вопросов для жителей пригородных населенных пунктов. Об этом общественность неоднократно говорила акиму города. Эта часть трассы "Алматы-Бишкек" должна была быть достроена в прошлом году. Необходимые средства были выделены полностью. Но результата пока нет. Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской области завершить до конца года строительство участка "Райымбек – Алматы", – заявил Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД.

Выясняется, что в 2021 году для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным из республиканского бюджета финансам требуются дополнительные средства в размере около двух миллиардов тенге. Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или здесь есть какие-то другие причины? – поинтересовался Касым-Жомарт Токаев.