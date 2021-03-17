Одной из улиц Семея дадут имя Первого Президента

В маслихате города Семей рассмотрели письмо инициативной группы, о необходимости дать безымянной улице в новом жилом районе Карагайлы имя Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Кроме того, культурно-спортивному комплексу предложено дать имя "Елбасы Арена".

Письмо подписали именитые спортсмены и заслуженные деятелей Республики Казахстан, представители научной и творческой интеллигенции, ветераны, НПО, СМИ, активисты волонтерского движения, молодежь, а также руководители крупных предприятий и сельхозформирований.

Инициатива проявлена в ознаменование роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении государственности и в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Вопрос был вынесен на рассмотрение постоянной комиссии городского маслихата, в которой очно и в формате зум приняли участие более 10 тыс. человек.

В ходе заседания выступили депутаты городского и областного маслихатов, заслуженные деятели РК, представители спортивной общественности.

По итогам заседания, приняв во внимание мнения выступающих, депутаты, проголосовав единогласно рекомендовали вынести данный вопрос на сессию городского маслихата.