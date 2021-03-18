Убивал за азиатское происхождение – в США задержали стрелка

В Америке 21-летний парень устроил настоящую охоту на жительниц азиатского происхождения: он застрелил шесть работниц в трех спа-салонах. Кроме того, по мнению полиции, молодой человек попутно лишил жизни еще двух граждан, случайно попавшихся ему под руку, передает zakon.kz.

Подозреваемым оказался житель Джорджии Роберт Аарон Лонг, сообщает DailyNews.

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки к северо-западу от городаТам неизвестный вошел в заведение и открыл огонь – в результате четыре человека погибли и один пострадал.

Два других инцидента произошли в расположенных через дорогу спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa.

Подозреваемый мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда приближался к одному из бизнес-заведений. Офис шерифа разместил снимки с камеры наблюдения на своей странице в соцсети и попросил общественность помочь опознать его.

Роберта Аарона Лонга вскоре задержали примерно в 240 км к югу от Атланты.

Он был очень милым и даже никогда не ругался. Ботаник, который совсем не казался жестоким. Его отец был священником или пастором. Он очень религиозен. Знаю, что еще он занимался охотой. одноклассник Роберта

В США в последнее время участились преступления на почве ненависти к американцам азиатского происхождения. Причина — утверждения о том, что азиаты ответственны за распространение Covid-19.

Настоящая охота с марта прошлого года идет в США на азиатов. 3800 нападений. Одних бьют, других убивают.

Расправы начались после того, как бывший президент стал называть Covid-19 китайским вирусом.