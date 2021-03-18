Нужно ли в магазинах оформлять накладные при продаже продуктов и сигарет

При реализации продуктов питания и хозяйственных товаров покупателям продавцы обязаны выдавать чеки контрольно-кассовой машины. Обязаны ли в этом случае они оформлять сопроводительные накладные на товары (СНТ)? Что должны знать реализаторы табачных изделий, чтобы не покупать 2Д сканеры? На эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Как уже сообщалось, с начала года КГД запустил пилотный проект, который предусматривает поэтапное введение СНТ согласно приказу МФ РК от 16 ноября 2020 года.

При реализации продуктов питания и хозяйственных товаров физическим лицам выдается чек контрольно-кассовой машины. При этом важно: сопроводительные накладные на товары не оформляются, - отметили в комитете.

Там пояснили, что учитывая, что покупатели вправе вернуть купленный товар в течение 14 дней, списание реализованного товара с Виртуального склада осуществляется на 16 календарный день. Списание производится автоматически по данным чеков ККМ в информационной системе ЭСФ.

Вместе с тем для розничных реализаторов алкоголя и сигарет (магазины, супермаркеты, рестораны, бары и т.д), есть дополнительное требование в виде подтверждения СНТ в информационной системе "Электронные счета-фактуры" при получении товара от поставщика. При дальнейшей продаже СНТ оформляется исключительно на добровольной основе, - пояснили в Комитете госдоходов.

При этом для реализации табачных изделий в качестве альтернативы 2Д сканеров можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Naqty Sauda".

Для поддержки предпринимателей и обсуждения вопросов активно функционирует Telegram-чат "Markirovka Qoldau". С 18 февраля 2021 года Единый оператор по маркировке товаров (далее- АО "Казахтелеком") совместно с НПП "Атамекен" запустил специальную обучающую программу по работе с ИС МПТ.

По вопросам маркировки товаров круглосуточно работает бесплатная "горячая" линия по номеру - 8 800 080 6565.