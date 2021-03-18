Мужчина зарезал человека при очевидцах в Туркестанской области

В Туркестанской области прямо на дороге при очевидцах мужчина зарезал ножом человека. Участковый инспектор обезоружил подозреваемого в убийстве, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 марта примерно в 23:30 ч. по дороге в Кентау. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "убийство". Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

На официальную станицу Департамента полиции Туркестанской области в Instagram обратился житель Туркестана с просьбой выразить слова благодарности участковому инспектору полиции по имени Нурлан. Как оказалось, молодой человек стал свидетелем героического поступка полицейского во время задержания преступника. Он был восхищен храбростью и профессионализмом сотрудника полиции и хотел лично его поблагодарить.

Как рассказал очевидец, в ту ночь он направлялся на своей автомашине из областного центра в Кентау. По дороге он заметил толпу людей, собравшихся возле автомашины и остановился, чтобы разузнать подробности.

Сначала я подумал не случилось ли ДТП, почему люди собрались? Я остановился, подошел поближе и увидел, как посреди дороги неизвестный наносит удары ножом лежащему человеку, сел на него сверху и не отпускал. Вместе с другими очевидцами я хотел разнять их, но мужчина размахивал ножом и угрожал убить любого, кто приблизится. Испугавшись, мы не знали, что делать. Тогда мы сообщили в полицию и скорую помощь. В это время в нашу сторону подъехала автомашина, откуда неожиданно выпрыгнул полицейский. Он резко подбежал, схватил преступника за руку, выбил у него нож, а затем, несмотря на сопротивления, скрутил его руки. Таким образом, сотрудник полиции на наших глазах пресек преступление. Чуть позже прибыли другие стражи порядка и скорая помощь. Едва придя в себя, восхищенные смелостью полицейского, мы пожали ему руку и поблагодарили за храбрость. Мы успели спросить только его имя. Оказалось, что его зовут Нурлан. Потом он сказал, что "это наша работа" и уехал. Я снова и снова вспоминал то, что произошло на моих глазах. Пытался найти его и лично выразить свою благодарность. Поэтому написал на "Instagram" Департамента полиции. Хочу сказать спасибо Министру внутренних дел РК за то, что взяли на работу и воспитали таких храбрых полицейских. Пусть в ваших рядах служат побольше таких сотрудников полиции, как Нурлан! - вспоминает очевидец.

Как стало известно, полицейским, задержавшим подозреваемого на месте преступления, оказался участковый инспектор полиции МПС ОП г. Кентау майор полиции Нурлан Абдиев.

В ту ночь мы ехали с ночного вызова вместе с коллегой по службе участковым инспектором полиции майором полиции Биржаном Абубакиром. В это время мы заметили на дороге толпу людей рядом с автомашиной. Как оказалось, неизвестный мужчина с ножом напал на другого парня. Люди рядом не могли подойти. Когда мы приблизить к месту происшествия, я сразу выпрыгнул и не теряя времени и не обращая внимание на угрозы, схватил преступника за руки и отбил у него нож. Я держал его до прихода коллег, чтобы он не смог навредить окружающим. На задержанного надели наручники и доставили в отдел полиции. В этот момент ко мне подошли собравшиеся, пожали мне руку и поблагодарили. Но я не считаю этот поступок героическим, я просто выполнял свою работу. При приеме на службу нам говорили, что "на работе вы или нет, в случае происшествия, вы должны предпринять соответствующие действия и пресечь преступление. Ведь нас учили, что мы стражи порядка. Поэтому я только выполнял свои обязанности" - рассказал майор полиции Нурлан Абдиев.