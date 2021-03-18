Задержана директор "Itrade Consalting Group" в Алматы

Полицейские ищут потерпевших от серийной мошенницы в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В полицию поступило коллективное заявление от граждан в отношении руководства ТОО "Itrade Consalting Group" о том, что директор фирмы путем обмана, и злоупотребляя доверием, завладела их денежными средствами. В настоящее время с заявлениями по факту мошенничества в столичную полицию обратилось 90 жителей столицы.

Как установили полицейские, 47-летняя жительница Караганды создала ТОО в южной столице и сеть филиалов в городах Казахстана по обучению финансовой грамотности. Разъезжая по городам, в том числе в Нур-Султане, подозреваемая проводила семинары и убеждала граждан стать акционерами и приумножить свои денежные средства, вложив их в биржевые активы. По ее замыслу вкладчики должны были получить от 140 до 190 процентов от вложенной суммы. Сумма инвестиций с каждого акционера составляла от 100 до 150 000 долларов США.

Спустя время граждане, инвестировав денежные средства и не получив долгожданной прибыли, обратились в полицию. В настоящее время женщина, подозреваемая в совершении мошенничества в крупном размере, арестована и содержится в следственном изоляторе города Алматы.

Если вы пострадали от действий ТОО "Itrade Consalting Group" полицейские просят обратиться в ДП города Нур-Султана по телефонам: 8-7172-71-63-35, 8-7172-71-62-85 или 102.