Капитаном Америкой впервые станет ЛГБТ-персонаж

Marvel Comics представит нового Капитана Америку, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Comicbook, костюм Капитана впервые примерит ЛГБТ-персонаж.

Согласно сюжету, у Капитана Америки украдут его щит, после чего он отправится в путешествие по стране, чтобы найти виновника. В пути герой встретит группу, называющую себя "Капитаны". Ее участники, в числе которых есть Сэм Уилсон, Баки Барнс и Джон Уокер, в разное время примеряли на себя образ культового супергероя.

Meet Aaron Fischer, the Captain America of the Railways



A new queer shield bearer in THE UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA designed by @obazaldua pic.twitter.com/6CANt1yhme