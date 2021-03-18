Когда повысят зарплаты преподавателям вузов, рассказал Аймагамбетов

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, когда и как будет повышена заработная плата преподавателям вузов, передает zakon.kz.

В сентябре 2019 года на 20% и в сентябре 2020 года еще на 20% была увеличена заработная плата преподавателей вузов, подведомственных МОН. Тем не менее, несмотря на принятые меры, зарплата все еще остается низкой, так как до ее повышения база была слишком низкой. И даже меры по увеличению зарплаты на 20-40% не дают достаточного прироста, - написал он на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, в КазНУ средняя зарплата преподавателя составляет 108 тыс. тенге, в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова –105 тыс. тенге, в Кызылординском университете им. Коркыт Ата – 101 тыс. тенге, а в Карагандинском индустриальном университете – 99 тыс. тенге.

Конечно, такие размеры зарплаты не могут мотивировать преподавателей. Нужно отметить, что некоторые вузы при повышении зарплаты отталкивались от размера должностного оклада, который ниже, чем фактическая зарплата преподавателей, включающая различные стимулирующие доплаты. Другие же вузы повысили оклад, увеличив педнагрузку, которая в ряде вузов достигла 900 часов в расчете на одну ставку, - отметил министр.

По его словам, для исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева он подписал приказ, касающийся подведомственных МОН вузов, в котором закреплены две нормы.

Первое. С сентября 2021 года установят минимальную заработную плату штатным преподавателям.

То есть с сентября 2021 года штатный преподаватель в вузе, подведомственном МОН, должен получать как минимум 200 тыс. тенге в месяц, старший преподаватель – 230 тыс. тг, ассоциированный профессор – 260 тыс. тг, профессор – 350 тыс. тг (в национальных вузах – 400 тыс. тг), - рассказал глава МОН.

Он заметил, что это лишь минимальные размеры заработных плат. Вдобавок каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей.

Второе. Определят максимальный объем одной ставки педагогической нагрузки – не более 680 часов за учебный год.

Естественно, это не обязывает вузы, которые установили педнагрузку ниже этого показателя (450 или 500 часов в год), а такие есть, повышать ее до максимального показателя. Но зато вузы, в которых одна ставка составляет 700-900 часов или выше, должны будут снизить ее до 680 часов, - разъяснил он.

По словам Аймагамбетова, министерство специально приняло этот приказ сейчас, то есть заранее, чтобы дать время руководителям вузов для реструктуризации, оптимизации своих неприоритетных расходов и увеличения доходов.

Очевидно, что это решение вынудит вузы изменить соотношение административно-управленческого персонала и ППС, сократить другие неприоритетные расходы и в целом пересмотреть затратные статьи бюджетов. В феврале мы уже обсуждали данный вопрос с ректорами наших подведомственных вузов и договорились, что до сентября текущего года ими будет проведена необходимая работа, - заключил он.

Министр добавил, что советы директоров вузов и МОН будут держать на контроле ход исполнения данного поручения Президента.