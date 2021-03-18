Online. Запрет на продажу и аренду земли иностранцам и кандасам

18 марта 2021, 15:00
Фото: pixabay.com

В Мажилисе проходит заседание рабочей группы по законопроекту "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", инициированному Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

Законопроект представляет вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

Наряду с депутатами в обсуждении принимают участие представители госорганов, НПП "Атамекен", непарламентских политических партий "Ауыл", "ОСДП", "АDAL", а также общественный деятель Мухтар Тайжан.

Руководит рабочей группой секретарь Комитета по аграрным вопросам Берик Оспанов.


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