"Войска и массовая драка заключенных". Очередной фейк обсуждают казахстанцы

В Казнете распространяют информацию о том, что в учреждение чрезвычайной безопасности ЕЦ-166/5 в поселке Аршалы ввели войска после массовой драки заключенных и провели в нем обыски, сообщает zakon.kz.

По данным Stopfake.kz, к выводам о массовой драке, вводе войск и обыске некоторые пользователи Сети пришли из-за кареты скорой помощи, припаркованной у ворот учреждения. На самом деле врачи прибыли в колонию для того, чтобы помочь заключенному с хроническим заболеванием.

17 марта около 06:30 утра сотрудниками учреждения чрезвычайной безопасности ЕЦ-166/5 Департамента уголовно-исполнительной системы по Нур-Султану была вызвана скорая помощь для оказания медицинской помощи осужденному Ж., страдающему бронхиальной астмой. Медицинскую помощь оказали на месте. На данный момент его состояние здоровья удовлетворительное, — сообщили в пресс-службе ДУИС по Нур-Султану.

В ведомстве также отметили, что обыск в колонии, о котором говорят пользователи Казнета, был плановым и никак не связан с приездом скорой помощи.

За распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 274 Уголовного кодекса РК.