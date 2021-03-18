Казахстанцы ответили, что хотят от государства

Жители Казахстана в ходе исследования ответили на вопрос, какие приоритеты должно ставить перед собой государство. Интересными данными cоциологического исследования поделилась директор Института общественной политики Nur Otan Мадина Нургалиева в ходе заседания круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций» с участием министра информации и общественного согласия РК Аиды Балаевой, передает zakon.kz.

В ходе опроса более 6 тыс. человек в ноябре 2020 года выяснилось, что 51,6% казахстанцев ждет от государства поддержку пенсионеров, малоимущих, многодетных семей, инвалидов. На втором месте (35,9%) поддержка молодежи, на третьем - развитие системы здравоохранения (37,8%). Духовные ценности считают важным приоритетом 20% опрошенных.

Приоритет духовным ценностям, культуре и воспитанию отдали самозанятые, предприниматели, госслужащие, сотрудники бюджетных организаций и пенсионеры.

По мнению Нургалиевой, наиболее важную роль в пропаганде духовных ценностей, национальные традиции играет старшее поколение и люди среднего возраста, но нельзя забывать и о новых технологиях, чтобы говорить с молодым поколением на одном языке через социальные ролики, рассылки через месенджеры вирусной рекламы.