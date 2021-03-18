Тихановская: Запускаем голосование вместе с уличными протестами

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о голосовании для подготовки переговоров с властью Беларуси, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Ведомости", она попросила белорусов поучаствовать в онлайн-голосовании о начале переговоров оппозиции с белорусскими властями при посредничестве ОБСЕ и ООН об уходе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По словам Тихановской, она готовила это обращение "семь месяцев".

Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве, — сказала Тихановская.

"Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами", — заверила она.

По словам Тихановской, выбранный Лукашенко путь управления страной "неизбежно приведет к его уходу", но "мы не готовы ждать".

Она также пообещала, что оппозиция готовит пакет мер, которые позволят в переходный период поддерживать безопасность и экономическую стабильность в Беларуси, а также подготовить новые президентские выборы в стране.

Чтобы к акциям протеста были добавлены голоса белорусов, она предложила установить им специальный чат-бот платформы "Голос", заверив, что это "анонимного и безопасного", и проголосовать за начало переговоров, а также привлечь своих родственников, друзей и знакомых.