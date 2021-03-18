В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

19 марта в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем местами ожидается гроза. В Шымкенте утром и днем ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидается гололед. Местами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с, днем 20 марта 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается гололед. В Караганде днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Костанае днем ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Актобе ночью ожидается гололед.