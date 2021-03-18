Кокпар на 400 человек в честь открытия рынка устроили в Шымкенте

18 марта 2021, 19:28
Фото: Polisia.kz

Кокпар с участием 400 человек провели в Шымкенте. Поводом для его организации стало открытие овощного рынка, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что на жайляу в поселке Актас несмотря на карантинные ограничения жители организовали кокпар. Оказалось, он был организован в честь открытия овощного рынка. Полиция прибыла на место, провела разъяснительные работы и распустила собравшихся по домам.

На местного жителя завели административное дело по статье "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".


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