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Законодательство РК

Кокпар на трассе: организаторов наказали в Алматинской области

Кокпар на трассе: организаторов наказали в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:29 Фото: primeminister.kz
В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области рассмотрели дело в отношении двух мужчин, организовавших кокпар прямо на трассе. Их арестовали на пять суток по статье "Мелкое хулиганство" Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что 24 марта 2024 года около 00:30 К. и М. организовали конную игру кокпар с участием около 20 всадников по ул. Алматинская в селе Кайназар Енбекшиказахского района. Тем самым они нарушили общественный порядок и препятствовали движению автотранспортных средств.

"Постановлением суда от 26 марта 2024 года правонарушители К. и М. признаны виновными по ч. 1 ст. 434 КоАП РК и им назначено наказание в виде административного ареста на пять суток. Постановление не вступило в законную силу".Пресс-служба Енбекшиказахского районного суда Алматинской области

О том, что в Алматинской области всадники устроили кокпар прямо на дороге, стало известно 25 марта 2024 года из публикации начальника департамента полиции региона Бауржана Аленова.

Всего сотрудники полиции установили около 20 человек, участвовавших в игре.

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Динара Халдарова
Алматинская область Енбекшиказахский район
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