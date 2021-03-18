Двое детей провалились под лед и утонули в Кызылординской области

В Кызылординской области двое детей провалились под лед и утонули. Их тела вытащили местные жители, передает zakon.kz.

Сегодня 18 марта в ДЧС поступила информация, что в поселке Шиели двое детей играли на замерзшем озере Суйиндик коль, которое находится недалеко от частного дома. Дети остались без присмотра родителей.

Толщина льда была 3-4 сантиметра. Девочка 2015 года рождения и мальчик 2013 года провалились под лед и скончались на месте. Их тела извлекли местные жители.