Осторожно, тонкий лед: по особым правилам проходили крещенские купания в Уральске

По правилам безопасности толщина льда должна составлять не менее 25 сантиметров, передает корреспондент Zakon.kz.

Ежегодно 19 января православный мир отмечает один из самых значимых и светлых праздников – Крещение Господне. В этот день многие верующие проводят традиционные обряды, включая купания в проруби с освященной водой, с надеждой на очищение и духовное обновление. В Уральске, как и в других городах, сотни людей собрались для участия в крещенских купаниях.

Однако январь в 2025 году выдался теплым, и крещенскими морозами погода не порадовала. Поэтому горожанам пришлось как никогда строго соблюдать правила безопасности на льду. Спасатели следили за тем, чтобы каждый, кто решился на погружение, придерживался правил поведения и выходил из воды под их присмотром.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

По этой же причине властям Уральска пришлось сократить список мест для купания. Если изначально разрешили окунуться в проруби в 11 местах, то позже количество мест сократилось до девяти.

По приказу министра в двух местах купание запретили. Причина – недостаточно толстый лед. Возле прорубей дежурили спасатели и врачи. На льду разрешили находиться одновременно не более 10 человек. Из-за этого возле водоема образовалась очередь из числа желающих набрать воды и окунуться в прорубь. Несмотря на строгое соблюдение правил, время от времени раздавался громкий треск льда.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

По данным регионального департамента ЧС, на 17:00 в прорубях искупались почти 4 тысячи человек, 506 из которых – дети.