Пашинян анонсировал дату проведения внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал внеочередные парламентские выборы, передает zakon.kz.

О дате их проведения он написал на своей странице в Facebook.

Я провел встречу с лидером (оппозиционной - прим. ред.) фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На встрече мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - внеочередные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы, - написал он.