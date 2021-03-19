100 кг конфет с алкоголем "закупили" для детей яслей-сада в Жезказгане

100 кг конфет с алкоголем закупила администрация яслей-сада "Балдырған" в Жезказгане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Лот размещен на портале goszakup.kz. На сайте сказано, что закупка уже состоялась. Телеканал связался с директором детсада, чтобы понять, могли ли они купить конфеты с "секретом".

Не могли! Я 30 лет работаю в саду. Батончики разве бывают с содержанием алкоголя? Такого не бывает! Это - техническая ошибка. Госзакуп приостановлен, отменен. руководитель ясли-сада №14 "Балдырған" Дюсенбаева Айгуль

Как сообщили в Управлении образования Карагандинской области, при оформлении заявки произошла ошибка. Заказчики неверно указали код товара и вместо шоколадных батончиков нечаянно объявили конкурс на закупку конфет, содержащих алкоголь.

Ошибку удалось выявить до того, как был заключен договор. Руководителям ясли-сада объявили выговор.