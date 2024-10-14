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Блохи атакуют ясли-сад в Щучинске

Блохи атакуют ясли-сад в Щучинске, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 21:06 Фото: pixabay
Родители ясли-сада в городе Щучинске Акмолинской области возмущены появлением блох. По их словам, появились насекомые еще в начале месяца, но администрация дошкольного учреждения меры принимать не спешит, передает корреспондент Zakon.kz.

Между тем из-за блох малышей стал часто беспокоить конъюнктивит. Разгневанные мамы выложили видео в соцсетях.

В частности, пожаловались родители группы, которую посещают малыши двух-трех лет.

"В группе появились голубиные блохи, причем не вчера-сегодня, а в начале октября. В группе нужна дезинсекция. Ее, скорее всего, следует проводить регулярно. Сейчас у малышей участились конъюнктивиты, насекомые уже внаглую бегают по детям", – написали под постом в одном из местных пабликов родители.

В пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области заявили, что сигнал получили и намерены провести в дошкольной организации проверку.

"По факту выявления насекомых в ясли-саду Бурабайским районным управлением будет проведена внеплановая проверка. О результатах проверки и принятых мерах сообщим дополнительно", – заверили в ведомстве.

Позже стало известно, что ясли-сад закроют на три дня.

"По информации Бурабайского отдела образования, в ясли-сад "Акбота" прибыли сотрудники дезинфекционной группы для обработки и проведения дезинфекции в помещении. На время проведения дезинфекции дошкольное учреждение будет закрыто на три дня", – уточнили в пресс-службе Управления образования Акмолинской области.

К слову, это не первый подобный случай в социальном учреждении. Несколько дней назад родители маленьких пациентов инфекционного отделения Многопрофильной областной больницы в Кокшетау пожаловались, что регулярно видят в уборной мышей. В администрации клиники факт подтвердили и уточнили, что грызуны пришли из соседнего здания. Мышей уже вывели, сейчас их нет.

Ранее, в июне 2024 года, село в Алматинской области переживало нашествие клопов.

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