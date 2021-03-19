Хоргос привлек 100 миллионов долларов инвестиций из Тайваня

В начале марта в рамках презентации по привлечению инвестиций СЭЗ "Хоргос" - 2021 и церемонии подписания инвестиционных соглашений, биотехнологическая компания "Хоргос Тайтань" инвестирует 100 миллионов долларов в глубокую переработку сельскохозяйственной и побочной продукции на территории бондовой зоны "Хоргос".

Основным проектом выступает производственная линия по производству кормов для кур мощностью один миллион тонн, проектная мощность складских помещений 300-450 тысяч тонн, с созданием 350-500 постоянных рабочих мест. Ежегодная прибыль ожидается в размере двух миллиардов юаней. Заместитель исполнительного директора компании Адиль сообщил, что основной причиной привлекательности инвестиций является географическое преимущество, льготная политика и благоприятный инвестиционный климат Хоргоса, а также развитая железнодорожная инфраструктура с выходом на зарубежные рынки сбыта.

Общая площадь территории бондовой зоны "Хоргос" составляет 3,61 кв. км, к основным видам деятельности относятся: таможенная процедура переработки на таможенной территории, беспошлинная логистика, брокерские и прочие услуги. На территории действуют определенные виды льгот и преференций таможенного оформления и валютного регулирования.

Комплексная бондовая зона и вспомогательная зона предоставляют предприятиям отличную возможность использовать особые условия бизнеса для развития при низких эксплуатационных затратах ориентируясь как на внутренний, так и на внешний рынки. Компании самостоятельно могут выбрать подходящий для их бизнеса режим налогообложения, обычного налогоплательщика или особую модель налоговой политики.

Импортируемое из-за рубежа сырье может обрабатываться на бондовой зоне, а отечественное сырье, перерабатываемое в зоне или экспортируемое для продажи на внутреннем рынке, подлежит простому учету, чтобы предприятия могли более удобно использовать международные и внутренние ресурсы для расширения как международного так и внутреннего рынков. Новая политика льгот и преференций бондовой зоны "Хоргос" создало лучшую бизнес-среду для предприятий, снижена налоговая нагрузка, расширена возможность внешней торговли для здорового развития компаний.