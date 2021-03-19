Опубликован список организаций Алматы, куда можно попасть по QR-коду

Акимат Алматы опубликовал список организаций, попасть в которые можно по QR-коду, передает zakon.kz.

В пилотном проекте ASHYQ в Алматы принимают участие следующие субъекты бизнеса.

Компьютерные клубы:

"Off ciber sport", ул. Омарова 75а, ИП Елеуисов, 87027931939 Елеуисова Асель Ниязбековна;

"OFF cyber sport", ул. Кокмайса 27/93, ИП Калимжанов, 87074503333 Елеуисов Даурен Мырзалыулы;

Компьютерный клуб "Seven Premium", г.Алматы, ул.Кажымукана, д.49, ИП "Seven Premium", Мусаев Олжас Бахитжанович 87015558945, Адил 87011000181;

Xan game club, пр. Райымбека 241В, 87073808289 Сабина

Клуб RaZoR, ул. Курмангазы 157Б, ИП Денкин Р.К., Руслан 87075938883PS;

"Dostyk Arena", ул. Толе би, 106, Ип Хивазов Т., 87071611616 Хивазов Тахир, 3441972;

Компьютерный клуб "Дос", мкр. Аксай-3 дом 1, ИП "Кемпрек", 8747674 1454 Данияр;

"DOA CYBER POINT", ул.Кожабекова, 17, ИП КУРМАНГАЛИ, 87479818242 Темирлан;

"Clickme", ул. Толеби 216 Г, ИП Попова Е.В., 87771749050 Попова Елена Васильевна;

TOO "ORDA Game Center", ул. Барибаева 43, ЖК Восточный Парк, Юй-Ся-Гэн Никита Геннадьевич (исполнительный директор) 87012129191;

PS4 club", 3 мкр., д. 16а, ИП "Албан", Әкеша Мейіржан Талғатұлы 87007191737;

Gameplay", ИП Gefest, Хасанов Абдулакрам Нурахунович 87004665282;

ТОО GGGamer, ул.Пушкина, дом 25, н.п. 75, Ахметов Дамер Маратович 87029311199;

PS Arena, ул. Рихарда Зорге, 18, ИП Юсубов, Юсубов Галиб 87082266096;

ИП "CуberNet", Алматы, Желтоксан/ Алмалинский, 111, Акимов Фарид Хамиданович, +7775 523 3333

ИП "Стронг Киберспорт", Масанчи 100, Шолпан, +77074723237

ИП "Севен", Масанчи 100, Шолпан +77074723237

Игровой клуб, Бииков Есенгелды, мкр. Нуркент 57, Молдабекова 11, , 87075552025

"PS MOST" Коммунальная 12, ИИН 700211402859, 87026309276 Нурлан

Компьютерный клуб ZEN League, Габдулина 67 А, ИП Искалиева ИИН 861011400126, +77018889472 Айнагуль

ТОО "LORD-GAME", БИН190340012269, Макатаева 117, +77023429993 Муталова

ИП "БАЙМУРЗИН.И.К." ИИН: 990710300837 ул. Аблайхана 18 а; 87756496951, Баймурзин Ислам Кайратович

Компьютерный клуб, мкр. Шугыла, ул. Сакен Жунисов, 10/17, ИП Балгабаев ИИН 910616301979, Галымжан 87784690317;

ТОО "EJELGI ARMAN", БИН 181140014417:

м-н Аксай-3, д. 14 б (+77762931543)

пр. Сейфуллина, д. 519 (+77712188939)

ул. Толе би, д. 182/2 (+77059064846)

пр. Абая, д. 143 (+77059838156)

пр. Назарбаева, д. 107, н. п. 1 (+77059838155)

ул. Жубанова, д. 94 (+77773311828)

ТОО "Black Club", БИН 181140014427:

ул. Масанчи, д. 61 (+77778108051)

9 м-н, д. 3а (+77055291083)

Боулинг-центры:

ТОО "Strike Plus" (Страйк Плюс), Боулинг&Бар Крапива, 77777117999 Кузнецов Евгений;

ТОО "Иллюзион Плюс" Боулинг Иллюзион, 77017687978 Линд Елена;

ТОО "Компания SANTEX", ТРЦ МЕТРО, Боуллинг клуб, Жандосова 2Б, +7 701 221 8895 Белла;

ТОО "Компания SANTEX", 4 мкр. Family Park боулинг, Бекирова Зера Акимовна. 87017558420;

Боулинг Бастау, Шагабутдинова 103, БИН1501400124472, 87019931111

Бассейны:

ТОО "Спорт клуб академии спорта и туризма", Абая, 85. Тел. Бауыржан 870211118128;

ТОО "АЛЕМ ЛТД (ALEM LTD)" пр.Достык, дом 341, Ким Владимир Владиславович 87012282780

ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Муратулы Нарзат 87475001752.

ТОО "Alterra Inn” - Novotel Almaty City Center, пр. Достык 104 а, Евгений 8 7017746214.

ИП Румынская, ТОО "Алматы Спортс Сити", мкр. Нуркент, Алматы Арена, “Aqua Club Arena Hub”, +7775 710 1011

Фитнесс клубы:

ТОО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ПРЕСТИЖ"(фитнес клуб "TauFit") Таусамалы микрорайон, 98, 2 этаж Денис 77772544115

ИП ПИРАМИДА (тренажерный зал) мкр. Нуркент 6/1, Сайфулин Ренат Кахарманович, 87766666987, 87086730061, 87075289390.

ТОО "YAVMALINE", Sport Complex Qazaqstan проспект Достык, 308, Сатова Айдана Ернуровна 77029999139

ТОО "Esentai Fit+SPA", пр. Аль-Фараби, 77/8, Индира 8 7073320649, 8 707 584 0475, 8 747 389 8193;

ТОО "АЛЕМ ЛТД (ALEM LTD)" пр.Достык, дом 341, Ким Владимир Владиславович 87012282780.

Фитнес Classic, БЦ Атриум. ​ТЦ Атриум​ Наурызбай батыра, 7Б

Бильярдные клубы:

ИП Воронин, Жарокова 290, Воронин Иван 87719812858;

ИП Воронин Гагарина 41, Воронин Иван 87719812858.

ТОО "Компания SANTEX", ТРЦ МЕТРО, Боуллинг клуб, Жандосова 2Б, +7 701 221 8895 Белла; +

Бильярдный клуб Бастау, ТОО "Абу – Интертеинмент", Бекбусынова Сания, Шагабутдинова 103, БИН1501400124472, 87019931111,Эдуард Валериевич +77759132967

БК "Мост ", Коммунальная 12, ИИН 631204301972, 87026309276 Нурлан

СПА салоны:

ИН Кан Ю.В, СПА центр Chaba Spa, ул. Розыбакиева, 285а, Жанабергенова Карина - 77773845969;

"Дельфин" СПА, Северное Кольцо шоссе,78а, Паймин Андрей - 77055557755;

ТОО "Esentai Fit+SPA" пр. Аль-Фараби, 77/8, т. 87073320649, 707 584 0475, 8 747 389 8193 Индира;

ИП Джакаева, ул. Керей Жанибек Хандары 276/15, Жанна Джакаева, 87024656797,

ИП Джакаева, ул.Желтоксан, 181, Жанна Джакаева, 87024656797;

ТОО "ТАУ-ДАСТАРХАН", мкр.Кокшокы, д.1А, Иванов А.А, 87777113111;

ТОО "SPA Service" пр.Достык, д. 341, Муратулы 87475001752;

ТОО "Grand Hotel "Тien-Shan", Бин 040340009794, г. Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра 115. юрист Каримова Алия Сыргабековна. +7 771 450 5950

ИП "Harem spa" ИИН 760312303206, Касымов 32, контакты. +77476370203

Сауны: