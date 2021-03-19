Опубликован список организаций Алматы, куда можно попасть по QR-коду

Акимат Алматы опубликовал список организаций, попасть в которые можно по QR-коду, передает zakon.kz.
В пилотном проекте ASHYQ в Алматы принимают участие следующие субъекты бизнеса.
Компьютерные клубы:
м-н Аксай-3, д. 14 б (+77762931543)
пр. Сейфуллина, д. 519 (+77712188939)
ул. Толе би, д. 182/2 (+77059064846)
пр. Абая, д. 143 (+77059838156)
пр. Назарбаева, д. 107, н. п. 1 (+77059838155)
ул. Жубанова, д. 94 (+77773311828)
ТОО "Black Club", БИН 181140014427:
ул. Масанчи, д. 61 (+77778108051)
9 м-н, д. 3а (+77055291083)
Боулинг-центры:
Бассейны:
Фитнесс клубы:
Бильярдные клубы:
СПА салоны:
Сауны:
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