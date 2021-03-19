Как будет работать бизнес с "Ashyq" в красной зоне

Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов назвал промежуточные итоги работы пилотного проекта "Ashyq", передает zakon.kz.

По его словам, было зарегистрировано 32 808 скачиваний приложения, выдано 233 QR-кодов (110 в Алматы с 52 предпринимателями).

Он также назвал критерии ограничения работы для предпринимателей, участвующих в пилотном проекте.

- в регионах с красной зоной применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для желтой зоны;

- в регионах с желтой зоной предъявляются критерии ограничения для зеленой зоны.

Иными словами, участникам пилота разрешено работать по предыдущей эпидемиологической зоне.

Кроме этого, он напомнил, что при отсутствии у посетителя смартфона, сотрудник объекта должен проверить его статус в информационной системе с его согласия.

Также хотел бы предупредить всех участников пилотного проекта о том, что нужно строго соблюдать правила сканирования посетителями QR-кода. Данные будут постоянно собирать, обрабатывать и участники с низкими показателями сканирования будут исключаться из пилотного проекта, - сказал Кошмамбетов.