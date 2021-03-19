Актриса Айнур Ильясова попала в аварию

Казахстанская актриса Айнур Ильясова попала в ДТП, передает zakon.kz.

Об этом она сообщила в Instagram.

Я спокойно ехала по своей полосе. Чувак въехал в меня, как сумасшедший. Я максимально "прижалась" и затормозила. Здесь некуда поворачивать, и так получилось, - рассказала она в видео в Stories.

Актриса отметила, что из-за аварии ей пришлось выбираться из машины через заднюю дверь - передняя просто не открывалась.

Хорошо, что в машине детей не было. Честно говоря, я сильно испугалась. Мне было очень плохо, - призналась актриса.

По ее словам, мужчина признал вину, и "сам кажется испугался".

У меня все хорошо. Вчера я плакала конечно не из-за машины. Железо есть железо. Наверное, я плакала от того, что так со мной случилось, - отметила она.