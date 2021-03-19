Уже 34 школы "заминировали" в Алматы

В Алматы поступили сообщения о взрывных устройствах еще в 22 школах, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, по состоянию на 12.20 часов в 34 школы поступили сообщения о заложенных в них взрывных устройствах.

На эту минуту проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в полиции.

Утром 19 марта стало известно, что на электронные почты 12 общеобразовательных учреждений поступили сообщения о том, что они "заминированы". Неизвестный требует перечислить деньги, иначе произойдут взрывы.