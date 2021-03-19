В Бишкеке задержали казахстанку, находившуюся в розыске более 5 лет, сообщает zakon.kz.

46-летнюю жительницу Нур-Султана правоохранительные органы Казахстана разыскивали с 2016 года.

Женщина находилась в розыске за совершение мошенничества на территории Нур-Султана. Являясь сотрудницей одного из банков, женщина, войдя в доверие к клиенту, обманула его и присвоила денежные средства на общую сумму 12 млн тенге. В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемая скрылась от органов следствия, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В настоящее время задержанная водворена в изолятор временного содержания города Бишкек. Согласно Минской конвенции решается вопрос об ее экстрадиции в Казахстан.