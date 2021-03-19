Цой пообещал привить от Covid-19 миллион казахстанцев в апреле

В Казахстане продолжается поэтапная вакцинация населения против КВИ, сообщает zakon.kz.

По данным министра здравоохранения, в апреле планируется вакцинировать более 1 млн граждан против COVID-19.

На сегодня в регионы страны поставлено 145 тыс. доз вакцин, а до конца марта т.г. – ожидается дополнительная поставка 150 тыс. доз. На 19 марта 2021 года привито более 100 тыс. человек, в том числе более 63 тыс. медицинских работников, 22 тыс. педагогов, 7 тыс. сотрудников силовых структур, 8 тыс. – другие категории граждан, - написал на странице в Facebook Алексей Цой.

Он отметил, что серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

При этом у 1% привитых лиц регистрируется ожидаемые реакции, такие как гриппоподобные состояния с повышением температуры тела, общее недомогание, а также местные проявления в виде припухлости и покраснения в месте введения вакцины. В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года будет вакцинировано более 1 млн. граждан, - добавил министр.

В этой связи предполагается расширение подлежащих вакцинации групп населения с включением лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, а также других категорий граждан.

Алексей Цой заключил, что вакцинация является самой эффективной мерой борьбы с КВИ.