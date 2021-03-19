Названа самая счастливая страна в мире

Составлен мировой рейтинг счастья. Финляндия четвертый раз подряд признана самой счастливой страной в мире, сообщает zakon.kz.

Также в пятерку самых счастливых стран вошли Исландия, Дания, Швеция и Голландия.

Германия заняла седьмую строчку. Канада находится на 15 месте. Эстония находится на 28 месте.

Казахстан занял 36 место, Кыргызстан 33 место, а Россия на 60-м.

Рейтинг составили на основании результатов опроса. Около тысячи респондентов в каждой стране оценили свой уровень счастья по шкале от нуля до десяти.

В этот раз авторы исследования описали, как испытываемые людьми чувства изменились за время пандемии.

Больше всего негатива вызвали переживания за здоровье – свое и близких, спад экономики и потеря работы. Положительные эмоции в основном были связаны с волонтерской работой, спортом и уходом за питомцами, - сообщает издание Yle.

В 2020 году Казахстан занял 50 место в рейтинге стран мира по уровню счастья, опередив все страны ЕАЭС, включая Россию.