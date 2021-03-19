Нефть упала на 7%: как отреагировал тенге

На мировых финансовых рынках наблюдается увеличение волатильности, связанное с введением новых ограничительных мер в ряде европейских стран. Цена на нефть резко снизилась и вернулась на уровень 63 доллара за баррель. Как это повлияло на динамику курса тенге, прокомментировал директор Департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов, передает zakon.kz.

По итогам торговой сессии 18 марта цена на нефть снизилась на 7% – с $68 до $63,3 за баррель. Нефтяные котировки показали максимальное дневное падение c июня прошлого года из-за ряда факторов, основными из которых являются риски медленного восстановления спроса на нефть и все еще низкие темпы вакцинации в Европе и развивающихся странах, - сказал он.

Как отметил Нуржан Турсунханов, риск медленного восстановления спроса на нефть связан с беспокойством инвесторов на фоне сигнала о снижении покупок на азиатском физическом рынке нефти. Признаки замедления закупки нефти в Китае связывают с тем, что китайские нефтеперерабатывающие предприятия покупают иранскую нефть, несмотря на санкции в отношении ее экспорта.

Рост регистрации случаев Covid-19 в Европе, особенно в Италии и Франции, и замедление вакцинации из-за приостановки использования вакцины AstraZeneca в европейских странах из-за возможных побочных эффектов увеличивают риски введения новых карантинных ограничений и грозят еще одним потерянным летним туристическим сезоном.

Из-за резкого роста доходностей ГЦБ наблюдается усиление доллара США и ухудшение глобального риск-сентимента инвесторов, что приводит к ослаблению валют развивающихся рынков. Так, индекс DXY усилился 18 марта на 0,5%, доходность 10-летних гособлигаций США достигла в четверг 14-месячного максимума в 1,71%.

В итоге с 17 по 18 марта российский рубль ослаб на 0,8%, южноафриканский ранд – на 0,7%, мексиканский песо – на 0,4%. 18 марта по итогам торгов снизились мировые фондовые индексы: S&P – на 1,5%, Dow Jones – на 0,5 %, Nasdaq – на 3,02%. Биржевой курс тенге на утро 19 марта торгуется на уровне около 421,33 тенге, ослабев на 0,54% c уровня закрытия предыдущего дня.

Ослабление курса нацвалюты России, основного торгового партнера РК, также связано с усилившимися внешнеполитическими рисками и ростом инфляции в РФ. Негативная риторика президента США в отношении России привела к возросшей турбулентности на рынке российского госдолга, поскольку иностранные инвесторы пересматривают риски своих вложений в ОФЗ. Напомню, что сегодня ЦБ РФ принимает решение по базовой ставке, - пояснил представитель Нацбанка.

По его словам, Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на рынке, при этом, следуя принципам плавающего обменного курса, готов предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных колебаний национальной валюты, не обусловленных фундаментальными факторами.